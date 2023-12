20 anni di Locus Festival | annunciati i primi nomi

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 23 dicembre 2023) LOCOROTONDO – Ilcompie 20e festeggia con un’edizione 2024 che si preannuncia ancora più sorprendente delle precedenti. Si sta delineando un programma ricchissimo, per celebrare la storia di unche è stato capace di portare il meglio della musica nazionale e internazionale in Puglia, accogliendo con coraggio e lungimiranza nuovi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Duse di Bologna D’Alessio inarrestabile: annunciate altre due nuove date a Napoli, il 14 e 15 giugno 2024 in piazza Plebiscito Ditonellapiaga, un omaggio a Battisti/Panella, Guido Catalano e altro ancora al ‘Pem!’ diretto da Enrico Deregibus Nino D’Angelo conquista lo Stadio ...