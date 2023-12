Zielinski | il piano dell’Inter E da Napoli ‘tuonano’ sulla sua posizione

(Di venerdì 22 dicembre 2023)ha sei mesi e otto giorni residui di contratto cole questo fa sì che da gennaio possa firmare a parametro zero. L’Inter ha unper valutare se sarà possibile prenderlo da svincolato: ne parla Pedullà. LA STRATEGIA – L’Inter attende di capire se Piotrromperà definitivamente col. Per il momento non c’è l’affondo della dirigenza nerazzurra, ma Alfredo Pedullà avverte come in caso di rottura con Aurelio De Laurentiis sarà pronto il sorpasso. Non è una priorità, ma l’interesse c’è e da tempo. Non è scontato cherinnovi, anzi: al momento sembra che non ci siano i margini per prolungare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Nel frattempo arriva una risposta chiara alle parole di stamattina di De Laurentiis. È della moglie di ...

Constiamo parlando. Lui ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita. Ma tra il ... Non sanno come si costruiscono i contenuti su uneditoriale. Non è il loro mestiere e quindi ...Mazzarri ha recuperato Anguissa e, fortemente tentato dall'Inter per il trasferimento in ... Mazzarri l'ha dialetticamente toccata(si fa per dire) e in quella frase ci ha infilato in un'...Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di 'Giochiamo D'Anticipo', trasmissione in onda su Televomero: “Zielinski C’è una proposta importante del Napoli, leggermente più bassa ...Nelle scorse ore il giornalista Paolo Paganini a TV Play ha rivelato come i dirigenti della Juventus avrebbero incontrato nuovamente l'entourage di Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid in scaden ...