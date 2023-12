Zenga | «Inter dipendente da due Errore Inzaghi? Facile da fuori»

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Da-Bolgona i nerazzurri escono sconfitti e con un Lautaro Martinez acciaccato. Waltersi sofferma sulla coperta corta in attacco. PROBLEMATICA – Il reparto offensivo è uno dei punti deboli dell’, ed è evidente anche guardando l’ultima sfida contro il Bologna. Walter, ospite di Radio Sportiva, tocca l’argomento: «L’l’anno scorso aveva tre attaccanti formidabili, non dimentichiamo che c’era anche Edin Dzeko nella lista. Marko Arnautovic non è all’altezza di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. L’anno scorso l’austriaco non apprezzava il fatto che venisse alternato e adesso all’gioca anche di meno. Ieri Lautaro Martinez è uscito per infortunio, l’dipende molto da lui e Thuram davanti. Questa è la problematica. Andava preservato di ...

Per Zenga Inter-Salisburgo è una partita particolare, visto che nel 1994 coincise con la sua ultima in nerazzurro (alzando al cielo la Coppa UEFA). ... (inter-news)

Le parole di Walter Zenga , ex portiere del l’Inter , sulla possibilità di sedersi sulla panchina dei nerazzurri Walter Zenga , ex portiere ... (calcionews24)

Nicola Berti "Chi veniva alle sue feste": indiscrezioni proibite

... Nicola Berti e Walter. In occasione dei suoi 60 anni, l'ex difensore e capitano, 519 presenze con la maglia dell', l'oggi commentatore di Sky tra i più apprezzati nel mondo del calcio ...

Bergomi torna su Italia - Argentina: "Napoli fu splendida ma giocare a Roma sarebbe stato diverso"

Se guardo l'da casa mi divoro, non riesco neanche a stare seduto. In telecronaca subentra la ... Nonche era uscito a farfalle su Caniggia. Non la squadra che si era ritrovata con le gambe ...

Cagliari, Zenga si esprime sulla ripresa del campionato

Correa è rimasto a Roma, sperando in una ripartenza del campionato: “Credo in Dio, lo prego e spero che si trovi il vaccino per tornare presto alla ... Mentre cresce l’ottimismo per la ripresa del ...

Tempo di lettura: un minuto

All'indomani di Inter-Bologna c'è ancora molta amarezza. Walter Zenga analizza la prestazione dei nerazzurri, in particolare di Arnautovic.