Yannick – La rivincita dello spettatore | svelata la data d’uscita al cinema!

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tramite comunicato stampa, I Wonder Pictures ha annunciato l’uscita nelle sale dei cinema italiani di– La: ecco tutti i dettagli I Wonder Pictures ha annunciato l’arrivo, nelle sale italiane, a partire dal 18 gennaio di “– La”, l’ultima opera cinematografica del regista di culto Quentin Dupieux, noto anche come Mr. Oizo. Scritto, diretto e montato personalmente dal regista, il film ha fatto la sua anteprima mondiale al 76esimo Locarno Film Festival, dove è stato insignito del Premio Europa Cinemas Label come Miglior Film Europeo. Successivamente, è stato presentato in anteprima italiana Fuori Concorso al 41esimo Torino Film Festival.– La ...