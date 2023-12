Xi e l’annessione di Taiwan Cosa spiega la reazione Usa

Leggi su formiche

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il leader cinese Xi Jinping ha detto al suo omologo statunitense Joe Biden che Pechino riunificheràcon la Cina continentale. Lo scambio è avvenuto durante il summit di novembre a San Francisco, ma è arrivato sui giornali solo adesso — grazie a un’indiscrezione di NBC News. La tempistica non è ancora stata decisa, secondo quanto riferito da tre attuali ed ex funzionari statunitensi al media americano, il quale segna lo scoop di fine anno perché il temaè centrale per gli equilibri Usa-Cina. Xi — con linguaggio definito schietto e diretto, ma “non conflittuale” — ha detto a Biden, durante un incontro a cui hanno partecipato una dozzina di funzionari di entrambe le parti, che la Cina preferisce conquistarein modo pacifico e non con la forza. Il leader cinese ha anche fatto riferimento alle previsioni pubbliche dei ...