X-Men | Marvel progetta il rilancio degli X-Men | in arrivo i film Avengers vs X-Men e Brotherhood of Mutants?

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tanti progetti sugli X-Men, oltre al reboot principale annunciato da Kevin Feige, anticipati dagli insider, un'invasione di mutanti al cinema e in tv in? Secondo le ultime anticipazioni ufficiose, iStudios sarebbero concentrati sul lancioX-Men nell'MCU e starebbero pianificando diversie serie tv incentrati sui mutanti oltre al principale rebootX-Men. Tra i potenzialiin cantiere ispirati ai fumettisi parla divs. X-Men, che sarebbe già in fase di pianificazione, eof. Le voci diffuse da Comicbookmovie.com provengono dall'insider Daniel Richtman. Se sarà confermato unsulla Confraternita dei Mutanti questo potrebbe spiegare ...

Nel sito si legge: "Alcune idee includono una serie intitolata Mutants su Disney+, incentrata su storie individuali di diversi mutanti, o un film degli X -sotto il marchioStudios prima ...... incentrata sulle storie individuali di diversi mutanti (come What If...) o un film sugli X -sotto il marchioStudios prima di Avengers: Secret Wars '. Proprio riguardo quest'ultimo ...Deadpool 3: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una scena Nel sito si legge: "Alcune idee includono una serie intitolata Mutants su Disney+, incentrata su storie individuali di diversi mutanti, o un film ...The Cosmic Circus ha pubblicato un lungo report sul futuro del Marvel Universe, scoprite la parte che riguarda gli X-Men.