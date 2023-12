WWE | Top Dolla non perde tempo | debutto in GCW ed attacco a Joey Janela!

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Terminati i 90 giorni di clausola di non competizione dopo l’addio alla WWE, diversi wrestler hanno subito annunciato i primi booking per il 2024, come Mustafa Ali, Dolph Ziggler e Matt Riddle, con quest’ultimo che ha addirittura firmato con la MLW. Tra tutti i nomi c’è però chi non ha perso, come Top(l’ex Hit Row). Primo giorno e giàJanela in GCW! Al primo giorno utile dal rilascio, Topha debuttato dunque in GCW attaccando addiritturaJanela a Holiday, l’ultimo show della promotion andato in scena nella nottata italiana. Utilizzando il ring name di AJ Francis, l’ex WWE non ha dunque persoe ha lasciato il suo marchio, debuttando in una delle indy più importanti del panorama mondiale. ...

Mustafa Ali also released a well-received "campaign"-style video yesterday in which, drawing inspiration from the famous Cody Rhodes list of 2016, he teased potential exciting future matches with Alex ...After taking charge of the latest "New" version of the dying Nexus faction, the Punker and his team were all chucked out of the Royal Rumble by John Cena and the 'Chick Magnet' was bested by Randy ...