WWE | Imminente il ritorno degli Authors of Pain | i dettagli

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Dopo la firma mai confermata di quasi un anno fa, gliofsarebbero prossimi alon screen in WWE. Il report di Fightful Select non lascia spazio a dubbi: Akam & Rezar dovrebbero tornare in quel di Smackdown veramente a brevissimo, con cerchiata in rosso la puntata speciale di New Year’s Revolution del 5 gennaio. Gli ex NXT Tag-Team Champions e Paul Ellering sarebbero sotto contratto con la WWE da diverso tempo ma la federazione non avrebbe mai avuto piani per loro fino ad oggi, secondo il report del noto sito. I piani sono sempre in cambiamento, soprattutto in un’azienda come la WWE, ma aspettatevi di rivedere i due (forse con il loro storico manager) pronti a riportare la distruzione in quel di Stamford.