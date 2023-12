WWE | Anche Bayley avrebbe firmato un ricco rinnovo

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Periodo di rinnovi per la WWE, che sembra avere intenzione di mettere in cassaforte il futuro dei suoi talenti più importanti. Stando a quanto riporta Fightful -infatti- dopo Rey e Dominik Misteryo e Charlotte,da poco rinnovato il suo contratto con la WWE. Si tratterebbe di un nuovo accordo pluriennale per, che è molto apprezzata dal backstage, sia a livello di colleghi che di staff.è una delle 4 componenti originali delle Four Horsewomen della WWE, le 4 colonne su cui la compagnia ha basato la sua women’s revolution. Dal 2015 in poi la carriera della wrestler di Newark è stata costellata di grandi vittorie, con il titolo di NXT e tre titoli di campionessa del main roster. Inoltre per lei sono arrivati due titoli tag team, entrambi in coppia con Sasha ...