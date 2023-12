Welfare | Inps | “Con assegno di inclusione l’impegno per non lasciare indietro nessuno”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) In particolare, si è rivelato di grande importanza uno strumento tecnologico come il Siisl il Sistema Informativo per l'Sociale e Lavorativa "L'di, la nuova misura di contrasto all'esclusione sociale voluta dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali prevede un sostegno economico per i soggetti più fragili e i nuclei a basso

E' quanto si legge in una nota dell'La domanda di Adi deve essere effettuata per via telematica al sito istituzionale dell'e il percorso di attivazione avviene a seguito di iscrizione alla Piattaforma di attivazione per l'...Assegno di inclusione 2024 al via. La nuova misura di sostegno economico e inclusione sociale, che dà l'addio al Reddito di cittadinanza, entrerà in vigore da gennaio prossimo, ...In particolare, si è rivelato di grande importanza uno strumento tecnologico come il Siisl il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa ...