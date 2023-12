Weekend a Roma e dintorni | 5 eventi da non perdere sabato 23 e domenica 24 dicembre

Traffico in tilt tra Colleferro e Roma Sud stamattina. L’allarme è scattato alle 6 di oggi, giovedì 7 dicembre per un furgone ribalta to sull’A1 , al ... (ilcorrieredellacitta)

...35 Calcio Serie A:vs Napoli (diretta esclusiva ZONA DAZN - can. 214 Sky e Tivùsat) ore 23:00 Rubrica: DAZN Heroes - Ho visto Maradona ore 23:20 Rubrica: Lost in the: Orsolini DOMENICA ...GLI ALTRI EVENTI IN PROGRAMMA NELA ROVERETO Nel fine settimana roveretano sono in programma anche altri eventi. Venerdì dalle 18 nell'area food del mercatino di viaè in programma "...CUNEO CRONACA - Dopo i mercatini di Natale di Madeincuneo, la parata luminosa con la calata dei Babbi Natale dal Duomo e la carrozza solidale, la programmazione di IllumiNatale a Cuneo prosegue nel ...- supporteranno i colleghi nella gestione delle altre attività. Stiamo cercando candidati motivati, dinamici, con passione nel settore e che abbiano voglia di mettersi in gioco. Devono anche essere ...