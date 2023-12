Volley femminile | si chiude il girone di andata in A1! Da definire gli accoppiamenti dei quarti di Coppa Italia

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ultima giornata dicarica di pathos per molte squadre che vanno a caccia di un posto neidi finale dio di un accoppiamento il meno complicato possibile. Sono sei, Conegliano, Milano, Scandicci, Novara, Chieri e Pinerolo, le formazioni già certe di essere protagoniste neidi. Restano da assegnare gli ultimi due posti ed in corsa ci sono quattro squadre, Roma, Vallefoglia, Firenze e Busto Arsizio, tutte impegnate in trasferte più o meno complicate nella 13ma giornata che si giocherà tutta sabato 23 dicembre alle 20.30, tranne un anticipo venerdì sera. Roma, che è vicinissima al traguardo con i suoi 17 punti, sarà di scena sabato alle 20.30 sul campo dell’Igor Gorgonzola Novara. La squadra piemontese ha ritrovato Akimova e il successo ed ha ancora ...

LE migliori italiane della 12ª giornata DI SERIE A1 EKATERINA ANTROPOVA: Mette a segno 29 punti pesanti al termine di una serata non facile per ... (oasport)

Tutto pronto per Itas Trentino-Wash4green Pinerolo, partita valevole per la tredicesima giornata di andata della Serie A1 Femminile 2023 / 2024 di ... (sportface)

Spazio poi all'Eurolega di basket, oltre allo spettacolo della NBA, alcon l'A1e allo sci alpino con lo slalom maschile di Madonna di Campiglio.Il calendario della tredicesima giornata di Serie A12023/2024 di: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Ultimo turno del girone di andata, che definisce le qualificate alla Coppa Italia. Si inizia venerdì con Trento - ...Dopo due sconfitte consecutive la CDA Talmassons vuole assolutamente rialzare la testa e l’occasione per farlo arriverà sabato pomeriggio alle ore 17, quando a Lignano Sabbiadoro arriverà la Futura Gi ...La stagione pallavolistica non ha ancora compiuto il giro di boa, ma la Reale Mutua Fenera Chieri guarda già al futuro. Il direttore sportivo Max Gallo in questi giorni è negli Stati Uniti, precisamen ...