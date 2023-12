Volley | chi sarà il quarto schiacciatore dell’Italia a Parigi 2024? Bottolo perde quota | sale Recine | Sani e Gardini sperano…

(Di venerdì 22 dicembre 2023) L’Italia non è ancora qualificata alle Olimpiadi di, ma la Nazionale dimaschile non dovrebbe avere grossi problemi a meritarsi il pass attraverso il ranking FIVB che verrà definito al termine della fase preliminare della Nations League. Il reparto degli schiacciatori sembra poggiare su due titolari acclarati e su una validissima alternativa, ma chiilmartello ai Giochi? Alessandro Michieletto e Daniele Lavia sono i capisaldi della diagonale di banda, giocano insieme a Trento e hanno brillato nelle ultime tre stagioni con la Nazionale. Il CT Fefé De Giorgi non dovrebbe avere dubbi su quella chela coppia titolare ai Giochi, anche in virtù di quanto si sta vedendo in questa annata agonistica. Michieletto ha messo a segno 177 ...

...poi controgiocheremo in Coppa Italia. Ripeto, dovremo essere molto attente, concentrate sui noi stesse e disciplinate soprattutto in difesa'. Curiosità ROSTER COMPLETO - ALLIANZ VERO...Ieri sera, giovedì 21 dicembre, la Gas Sales BluenergyPiacenza si è ritrovata a XNL (centro ... appuntamento il 20 dicembre Teatro President da tutto esaurito per Roberto Vannacci: "C'è...ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO - MEGABOX OND ... ulteriore per ottenere un'altra vittoria importante in ottica della classifica. Vedremo poi contro chi giocheremo in Coppa Italia. Ripeto, dovremo essere ...Il futuro di uno dei simboli dello scudetto è in bilico. Piotr Zielinski e il Napoli stanno vivendo insieme la loro ottava stagione, e il centrocampista polacco si è rivelato uno degli uomini simbolo ...