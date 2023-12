Volevano uccidere un boss dei Cappello-Bonaccorsi | arrestati 9 mafiosi del clan Santapaola-Ercolano – FOTO GALLERY

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Pubblicato il 22 Dicembre, 2023 Su delega della Procura Distrettuale della Repubblica, oltre 100 Carabinieri hanno dato esecuzione, nella Provincia di Catania e in quella di Agrigento, ad un decreto di fermo di indiziati di delitto emesso dal Pubblico Ministero nei confronti di 9 soggetti, alcuni dei quali legati anche da vincoli di parentela ad esponenti di vertice della famiglia “”, poiché gravemente indiziati, allo stato degli atti e in relazione ad una fase processuale che non consente l’intervento delle difese, dei delitti di Associazione di tipo mafioso, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, detenzione e porto illegale d’arma da fuoco, con l’aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa di appartenenza. L’odierno provvedimento è frutto di una ...