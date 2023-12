Viva Rai2 | Gesù-Cucù fa impazzire Fiorello | Surreale | e tira in ballo Fazio

Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Auguri di Natale e buon 2024 a, il programma condotto dadal glass del Foro Italico a Roma, che tornerà in onda il 15 gennaio. Anche nell'ultima puntata del 2023 spazio alla rassegna stampa in cui campeggia una notizia su tutte, dal sapore tipicamente natalizio: “In una canzoncina di Natale,è diventato”, legge. “Il politicamente corretto sta diventando!”, riflette. “2024 anni faè stato qua. Me lo immagino lassù, alla destra del Padre, mentre ci guarda e dice: ‘Papà che stanno dicendo? Posso tornare?'., torna ti prego, noi ti aspettiamo a braccia aperte! Ma non andare da, vieni prima da noi! Mi raccomando Salvatore”, afferma lo showman siciliano ...