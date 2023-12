Vittorio Feltri difende Chiara Ferragni | Non la perdonano perché è ricca

"Del presepe non me ne frega niente" . Vittorio Feltri non poteva essere più chiaro di così. Rispondendo alla domanda di David Parenzo se fosse tra ... (liberoquotidiano)

Dal 7 ottobre, giorno in cui Hamas ha sferrato l'assalto a Israele e preso con sé ostaggi e, soprattutto, nelle settimane successive in cui ... (liberoquotidiano)

La rabbia e il cordoglio per il brutale omicidio di Giulia Cecchettin, commesso dal suo ex ragazzo Filippo Turetta, hanno ormai lasciato spazio ... (thesocialpost)

A sorpresaarriva in soccorso di Chiara Ferragni. Il fondatore di Libero, raggiunto dai microfoni di Dritto e Rovescio - il programma su Rete 4 di Paolo Del Debbio - dice la sua sul caso ...Cruciani si trova a dissentire con, il quale si è limitato a glorificare le qualità imprenditoriali di Chiara Ferragni. Queste le parole di Cruciani: Io non sono d'accordo con...Il noto giornalista Vittorio Feltri ha pubblicato su Il Giornale.it una risposta a un lettore, nella quale evidenzia come il porto d’armi non generi violenza ...A sorpresa Vittorio Feltri arriva in soccorso di Chiara Ferragni. Il fondatore di Libero, raggiunto dai microfoni di Dritto e Rovescio – il ...