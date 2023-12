“Vittoria totale di Putin possibile” Gli analisti prevedono il baratro per l' Ucraina

Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il fallimento dinel raggiungere i suoi obiettivi «massimalisti» innon è ancora da darsi per scontato, nazi «solo il continuo sostegno occidentale all'può garantire che questi obiettivi rimangano irraggiungibili». È questo il bollettino dell'ultima analisi sulla situazione inpubblicata dall'autorevole Istituto per lo studio della guerra (ISW) con sede a Washington. «Va sottolineato - si legge nel testo - che le forze russe non sono riuscite a costringere l'a capitolare agli obiettivi massimalisti didi sostituire il governo ucraino con uno accettabile per il Cremlino, distruggendo la capacità dell'di resistere a qualsiasi futura richiesta della Federazione Russa e vietando all'di scegliere ...