(Di venerdì 22 dicembre 2023) Una diciottenne abusata dal fidanzato e dagli amici a Reggio Calabria è stata minacciata dai suoi fratelli: non dovevare. La ragazza è stata anche sottoposta a una visita psichiatrica per rendere inattendibili le sue dichiarazioni. I parenti volevano che si suicidasse

Stupro nel casertano: oggi l'interrogatorio del 21enne incastrato dalle telecamere dell'hotel

Verrà ascoltato questa mattina dal giudice il 21enne che ieri sera è stato arrestato nel Casertano per violenza sessuale. Avrebbe abusato di una ragazza conosciuta in un supermercato. Laha denunciato l'accaduto. Il giovane è ai domiciliari. La ragazza aveva accettato di uscire con il 21enne. Mentre bevevano una birra lei si è sentita male, probabilmente perché era stata ...

MICHEL HOUELLEBECQ, IL PIÙ GRANDE SCRITTORE AL MONDO, SI SCHIERA CON ISRAELE (di Matteo Fais e Davide Cavaliere)

...è l'avversione per un Occidente che non ha più il rispetto di sé e preferisce vedersi come... In linea di principio, in Francia, in Europa, loè un crimine assoluto. Bene, però c'è un ...

Stupri Garbatella e Anzio, nel 2016 l’arresto per aver massacrato una 57enne: s’indaga su altre vittime

Le due donne violentate a Garbatella e Anzio potrebbero non essere le sole vittime di Valentine Omwanta, nel 2016 già arrestato per tentato omicidio ...

Vittima di stupro, la sua famiglia la obbliga a ritirare la denuncia

