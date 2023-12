Vite al limite su Real Time | stasera la storia di Rena e Lee

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il 2 aprile 2018 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 6 dialcon protagonistiKiser e Lee Sutton. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una coppia che dopo un tentativo fallito nel 2006 ha deciso di riprovare a cambiare la propria vita usando la chirurgia bariatrica.ale Leee Lee, i protagonisti, hanno rispettivamente 39 e 42 anni, vivono a Houston nello stato del Texas, e all’inizio del loro percorso pesano 249 e 324 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati clamorosi, perdendo ben 123 e 138 kg per arrivare a 126 e 186 chilogrammi: un risultato complessivo ...

