Visite fiscali dipendenti pubblici | cambiano le fasce | 10-12 e 17-19 tutti i giorni | compresi domeniche e festivi NOTA Inps PDF

, il Tar del Lazio: la differenza fra gli orari tra dipendenti pubblici... Accolto un ricorso avanzato sulla materia dal sindacato della polizia penitenziaria Uilpa Pp... penso a quella per sbloccare i creditiderivanti dal bonus edilizi incagliati che darebbe ...il presidente vola nella capitale per la Sicilia sono dolori e soldi bruciati per la Sicilia':..."La Sogei con questa operazione diventa, ancora di più, referente unico tecnologico-informativo per il MEF e per le Agenzie Fiscali e potrà dare un rafforzato contributo all’attuazione della delega ...L'inchiesta della Guardia di Finanza di Bologna con l'ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale: non c'è pace per il club gialloblù ...