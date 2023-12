Virtus Bologna | Banchi | “Qualità calata nel terzo quarto | non abbiamo risposto di squadra”

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Dopo la sconfitta della suasul campo del Valencia, coach Lucaha parlato in conferenza stampa: “Credo che la sconfitta sia dovuta molto alla nostra superficialità. Congratulazioni a Valencia per il secondo tempo. Noi nonavuto la giusta intensità nel primo, poi perògiocato come avrei voluto vedere per tutta la partita. Invece ladel nostro gioco è, e 15 palle perse nel secondo tempo sono pesanti. Loro sono stati bravissimi a cogliere le opportunità, noiavuto dei momenti di down che a questo livello non ti puoi permettere. Ogni possesso conta, ladi tiri, rimbalzi, accuratezza, giocare insieme. Nel secondo tempo non...