“Violenza sessuale e licenziamento” Bufera su Vin Diesel | le pesanti accuse

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Vin, la star della saga ‘Fast & Furious', è stato accusato didalla sua ex assistente Asta Jonasson. I fatti, secondo la denuncia depositata ieri a Los Angeles dalla donna, sarebbero avvenuti nel 2010 nell'hotel St. Regis di Atlanta, durante le riprese di ‘Fast Five'. Secondo il racconto dell'ex assistente, l'attore l'avrebbe inchiodata alla parete della stanza mentre compiva un atto di autoerotismo, palpeggiandola e ignorando le proteste della Jonasson. Ma l'avvocato di Vinha sostenuto che il suo cliente «nega questa affermazione nella sua interezza». La donna inoltre fa causa anche perillegittimo, sostenendo che la sorella dell'attore, Samantha Vincent, che gestisce la sua società di produzione One Race Films, l'avrebbe licenziata poche ...