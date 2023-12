Vin Diesel | l’attore accusato di molestie sessuali da ex assistente

(Di venerdì 22 dicembre 2023) (Adnkronos) –Vinè statodida una sua ex. Lo riporta la Cnn aggiungendo che i fatti risalirebbero al 2010. Secondo la denuncia, depositata oggi a Los Angeles, la star di Hollywood si sarebbe masturbato davanti alla sua. Nell’esposto presentato sulla vicenda si afferma cheavrebbe ignorato le “chiare dichiarazioni di non consenso” e, dopo che la donna è corsa verso il bagno,l’avrebbe “spinta contro il muro con il suo corpo”. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Jonasson ha citato in giudizio Diesel, la sua società di produzione One Race Productions e la sorella dell'attore, Samantha Vincent, per aggressione sessuale, creazione di un ambiente di lavoro ostile, mancanza di supervisione

I fatti sarebbero avvenuti nel 2010, durante le riprese di "Fast & Furious"

La violenza sarebbe avvenuta nella camera di un hotel in Georgia, il St. Regis di Atlanta

Nella denuncia della donna - di cui la Cnn ha preso visione - si legge che nel 2010