Vin Diesel accusato di violenza sessuale | “Ecco cosa si faceva davanti a me”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Vinè nei guai. Il noto attore americano è stato infattidi molestie sessuali da una sua ex assistente, Asta Jonasson. La presuntasi sarebbe consumata nel 2010, durante le riprese del film Fast & Furious 5, in una stanza d’albergo ad Atlanta, in Georgia. Dopo questo grave episodio la donna sarebbe anche stata licenziata dalla sorella di, presidente della società One Race, che l’aveva assunta. A riportare la notizia è la Cnn.Leggi anche:a Roma, arrestato un nigeriano. Chi è: sconvolgente Secondo la denuncia della Jonasson, depositata a Los Angeles, Vinsi sarebbe masturbatoa lei. Nell’esposto presentato dai legali della presunta vittima si legge che ...

