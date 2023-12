Vin Diesel accusato di violenza sessuale dall’ex assistente personale | “Inchiodata al muro mentre lui si masturbava”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Vinè statodi. A denunciarlo è stata la sua ex. La donna ha fatto causa alla star di Fast & Furious, accusandolo didurante le riprese del 2010 di Fast Five. Asta Jonasson, questo il nome della querelante, sostiene nella atti depositati della causa contro l’attore il cui vero nome è Mark Sinclair, di averlaalcon una manocon l’altra mano sidavanti a lei. Jonasson ha fatto causa anche per licenziamento illegittimo, sostenendo che l’entourage dil’avrebbe licenziata poche ore dopo il presunto attacco. La causa della signora Jonasson è stata depositata ...

Una ex assistente di Vin Diesel ha fatto causa all’attore per violenze sessuali che sarebbero avvenute nel 2010 durante le riprese del film Fast ... (metropolitanmagazine)

Vin Diesel è stato denunciato per aggressione sessuale da una sua ex assistente , Asta Jonasson; nella denuncia, depositata giovedì 21 dicembre 2023 ... (cinemaserietv)

Dopo le accuse di molestie sessuali rivolte a Jamie Foxx da una fan , un altro terremoto sta per abbattersi su Hollywood:è stato accusato di violenza sessuale da parte della sua ex assistente. L'attore, dal canto suo, tramite il suo avvocato ha respinto ogni accusa e si è detto totalmente estraneo ai fatti. ...è stato accusato di aver aggredito sessualmente una donna che afferma di aver lavorato per un breve periodo come sua assistente più di dieci anni fa, secondo una causa intentata giovedì e ...“Miss Jonasson non è riuscita a scappare e ha chiuso gli occhi, temendo di far arrabbiare Vin Diesel rifiutandolo ulteriormente e cercando di dissociarsi, desiderando che l’aggressione finisse”, ...La donna ha fatto causa alla star di Fast & Furious, accusandolo di violenza sessuale durante le riprese di uno dei film della saga ...