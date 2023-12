Vin Diesel accusato di molestie sessuali da un’ex assistente | ma lui nega

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Vinè stato denunciato per aggressione sessuale da una sua ex, Asta Jonasson; nella denuncia, depositata giovedì 21 dicembre 2023 presso un tribunale di Los Angeles, la donna accusadi gravimentre i due, nel 2010, si trovavano, in un hotel di Atlanta, durante le riprese di Fast Five. Secondo la ricostruzione dei fatti presentata nel documento,, dopo una serata trascorsa in compagnia di molte donne diverse, dopo aver invitato Jonasson nella sua suite al St. Regis Hotel, l’avrebbe gettata a forza sul letto. Allora la donna avrebbe tentato di scappare, dirigendosi verso la porta, ma, afferratola, le avrebbe violentemente palpato i seni, baciandole il petto. Come si legge in un estratto della denuncia, riportato da Variety: “Vin ...