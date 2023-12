Viminale ai Prefetti | “Rischio terrorismo durante le feste”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Una circolare è stata inviata a tutte le Prefetture e il consiglio è quello di vigilare proprio in considerazione del “delicato contesto politico internazionale” Un’allerta bella e buona alla quale è giusto prestazione attenzione. Secondo ilc’è l'”elevato ildi azioni di natura terroristica”, quindi è giusto vigilare in tantissime città dove ci saranno iggiamenti del Natale e di Capodanno, considerato che ci saranno tantissime persone che saranno in giro e affolleranno piazze e locali di ogni genere. Un mercatino di Natale dove ci sono tante persone e potrebbe essere considerato un obiettivo sensibile (Ansa Notizie.com)Secondo il, che ha inviato una circolare dettagliata a tutte le Prefetture d’Italia, ledi Capodanno ma anche i mercatini di Natale “rappresentano ...

Una circolare del Viminale , inviata dal Dipartimento della Pubblica sicurezza ai prefetti italiani, mette in allerta per i rischi di azioni ... (secoloditalia)

Ma dalarriva anche un invito a vigilare sugli episodi di 'criminalità diffusa' e prestare ... Da Roma viene inoltre richiesto a tutti idi intensificare l' attività informativa per la ...Così recita la circolare inviata a tutti idal Dipartimento della Pubblica sicurezza. approfondimento Capodanno 2024, dieci concerti da non perdere. FOTO Evitare l'eccessivo ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...