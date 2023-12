Video | Infantino balla scatenato una danza araba

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il presidente della Fifa, Gianni, ha partecipato a Jeddah al FIFA Football Summit e, durante una cena di gala, si è esibito in unatradizionalendo: guarda il ...

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino , ha lanciato un messaggio chiaro e forte per lo sviluppo del calcio femminile durante il congresso della ... (247.libero)

Il presidente della Fifa, Gianni, ha partecipato a Jeddah al FIFA Football Summit e, durante una cena di gala, si è esibito in una danza tradizionale araba, ballando scatenato: guarda il ...Dunque, chiamata Var: sosta alche nemmeno un pit - stop in Formula Uno tanto è evidente il ... Beltran, Nzola (dal 46' Barak) A disposizione: Vannucchi, Christensen, Bonaventura,, ...Lazio, alla vigilia della gara contro i toscani il club pubblica il video della partenza dei ragazzi di Sarri sui social Domani la Lazio torna in campo e sfida al Castellani l’Empoli con l’obiettivo d ...Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato della sentenza di oggi della Corte di Giustizia Europea che riguarda anche la Superlega Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato della ...