VIDEO Ciclocross | gli highlights e la sintesi dell’Exact Cross vinto da Mathieu van der Poel su van Aert

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Primo scontro diretto tra Wout vanvan derin questa stagione nel. All’Exactnon c’è stata storia: il campione del mondo della disciplina e anche della strada ha distrutto il rivale belga, vincendo con oltre un minuto di margine. Fuga solitaria al terzo giro per il neerlandese che ha sfoggiato la sua bellissima maglia iridata dell’Alpecin-Deceuninck, che vestirà anche da gennaio su strada. Andiamo a rivivere i momenti salienti della gara con gliEXACT2023 Foto: Lapresse

Primo scontro diretto tra Wout van Aert e Mathieu van der Poel in questa stagione nel ciclocross. All'Exact Cross non c'è stata storia: il campione del mondo della disciplina e anche della strada ha distrutto il rivale belga. Primo duello della stagione e subito più di un minuto perso nel testa a testa. Esce molto ridimensionato Wout van Aert dalla prima sfida di lusso dell'anno nel ciclocross contro Mathieu van der Poel.