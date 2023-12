Vicequestore accusata di aver contraffatto un documento | il pm chiede un anno di condanna

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Bergamo. Secondo il pubblico ministero sussiste “una contraffazione evidente e maldestra”, secondo la difesa “l’accusa non è sostenibile perché non esiste prova alcuna rispetto alla contraffazione stessa”. La richiesta è unaad unper ilaggiunto Mariella Russo, 53 anni, in servizio a Bergamo dall’estate del 2017 fino al marzo 2018, quando è stata trasferita a Milano. La difesa punta invece all’assoluzione perché il fatto non sussiste. Secondo la procura la dirigente, fuori dall’esercizio delle sue funzioni, era stata autrice di unfalso intestato alla Prefettura con la richiesta del rilascio di undici certificati del casellario giudiziale: una verifica sui carichi pendenti per altrettante aspiranti guardie giurate che dovevano prendere servizio per un istituto di vigilanza di Como, ...