Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2023 ore 20 | 30

(Di venerdì 22 dicembre 2023)DEL 22 DICEMBRE20.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARIMANE ANCORA COMPLICATA LA CIRCONE SULL AUTOSTARDA A1NAPOLI CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DOVUTO ALL ESODO NATALIZIO DAL NODO CON LATERAMO FINO A VALMONTONE SUPERATO VALMONTONE SI RALLENTA TRA COLLEFERRO E CEPRANO TUTTO VERSO NAPOLI SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCONE è TORNATA SCORREVOLE NELLE DUE CARREGGIATE AD ECCEZIONE DI CODE IN INTERNA ALTEZZA SVICNOLO CON LATERAMO RICORDIAMO CHE OGGI FINO ALLE 20:30 E NELLA GIORNATA DI DOMANI DALLE 7:30 ALLE 10:30 È ATTIVA LA FACCIA VERDE CON DIVIETI DI CIRCONE IL DETTAGLIO DELLE ...