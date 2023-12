Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 dicembre 2023)DEL 22 DICEMBRE18.05 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPER CHI STA PERCORRENDO L AUTOSTARDA A1NAPOLI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DOVUTO ALL ESODO NATALIZIO AL MOMNETO AUTO IN FILA DAL NODO CON LATERAMO FINO A VALMONTONE POI SI RALLENTA TRA COLLEFERRO E CEPRANO TUTTO VERSO NAPOLI SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE MOLTO TRAFFICATE LE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA E ALTEZZA TRIONFALE UN INCIDENTE è SEGNALATO CON CODE ALTEZZA BUFALOTTA MENTRE IN INTERNA SEMPRE CODE TRA TRIONFALE E L INNESTO CON IL TRATTO URBANO SUL TRATTO URBANO INCOLONNAMENTI DA TOR CERVARA AL RACCORDO MENTRE SI RALLENTA IN USCITA DAL CENTRO SULLA FLAMINIA ...