Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 dicembre 2023)DEL 22 DICEMBRE10.20CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO BLOCCATO SULLA MILANO NAPOLI PER INCIDENTE TRA GUIDONIA MONTECELIO E BIVIO DIRAMAZIONENORD IN DIREZIONE FIRENZE SEMPR EPER INCIDENTE SULLA MILANO NAPOLI 8 KM DI CODA TRA NODO A24TERAMO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO SI STA IN CODA IN INTERNA TRA CASSIA E SALARIA MENTR EIN ETSERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD SULLA FLAMINIA CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA MORLUPO SITUAZIONE ANALOGA CON CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA SALARIA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO MENTRE SU VIA CASILINA CODE ATRATTI TRA LAGHETTO E TORRE GAIA NELEL DUE DIREZIONI ...