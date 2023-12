“Vi ho sentite…” Grande Fratello | furia Federico Anita e Rosy beccate dopo la confessione intima

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Momenti di tensione al. E ora che Beatrice Luzzi non c’è, ci pensano gli altri inquilini a mettere pepe nelle giornate della casa. ProtagonistaChin. Ma andiamo con ordine,fin dal suo ingresso in Casa non ha fatto nulla mascherare il proprio interesse nei confronti di. Il gieffino è consapevole della situazione sentimentale della sua coinquilina fuori dal reality show e così ha preferito non essere invadente, di rispettarla e di mantenere le distanze. “Io so che non posso avvicinarmi più di tanto” ha detto confidandosi con Letizia. “Hai presente quando sei su una strada e vedi un fiore bellissimo ma non vuoi coglierlo perché strappandolo appassirebbe?”, ha chiestoa Letizia.”È così ...