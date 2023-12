Vettura si ribalta | tragedia sfiorata sulla Taurano-Monteforte

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino durante la mattinata sono stati impegnati in un incidente stradale nel territorio del comune diIrpino,strada, che ha visto coinvolta una sola auto, la quale sbandava e finiva fuori stradandosi. Alla guida dellauna donna di 49 anni originaria di Marzano di Nola, che veniva affidata ai sanitari del 118 intervenuti i quali la trasportavano presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta a cure mediche. Per il recupero del veicolo si è reso necessario l’intervento dell’autogru dalla sede centrale di Avellino. 1 di 4 ...

