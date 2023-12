Verona | possibile cessione per Setti | le ultime

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Non è un momento felice per l’Hellase per il presidentecon la visita della Guardia di Finanza Non è un momento felice per l’Hellase per il presidentecon la visita della Guardia di Finanza. Tuttosport scrive: «Fulcro di questa ultima vicenda sono, come riportato anche dal club nella nota pubblicata sui canali ufficiali, le tensioni legali tra Maurizioe Gabriele Volpi, in passato in ottimi rapporti con lo stesso, prima della rottura tra i due. Rottura che ha già portato ad un confronto tra le due parti in sede legale, con il procedimento che ha riguardato altre società dello stesso, HV7 e H23, dichiarate fallite dal Tribunale di Bologna». Situazione che potrebbe spingere il patron scaligero a cedere il ...

