Verona-Cagliari | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di venerdì 22 dicembre 2023)è una partita valida per la diciassettesima giornata diA e si gioca sabato alle 18:00:, tv,. Dopo tre pareggi consecutivi lapositiva delsi è interrotta a Firenze ma Marco Baroni e i suoi avrebbero francamente meritato di tornare con almeno un punto in tasca dalla sfida del “Franchi” con la Fiorentina, salvata a più ripresa da un sontuoso Terracciano. Ngonge – IlVeggente.it (Lapresse)La partenza aggressiva degli scaligeri aveva infatti inizialmente disorientato la Viola: dopo 3 minuti i gialloblù hanno avuto l’occasione di passare in vantaggio ma Djuric ha fallito il calcio di rigore e sulla ribattuta del portiere Ngonge incredibilmente non è riuscito a ...

