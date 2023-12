Verona | Baroni | 'Noi vicini al presidente Domani daremo tutto'

... un portiere sicuro e affidabile arrivato ormai alla terza stagione col. Decisivo a inizio campionato, con il super avvio dell'Hellas di Marco, così come nelle ultime settimane, ...Dopo tre pareggi consecutivi la serie positiva delsi è interrotta a Firenze ma Marcoe i suoi avrebbero francamente meritato di tornare con almeno un punto in tasca dalla sfida del '...Intervenuto in conferenza stampa prima della gara contro il Cagliari, Marco Baroni, tecnico dei veneti, ha parlato così: UN REGALO DI NATALE DOMANI - "Questo è l'intento di tutti, c'è una partita dif ...Ultimi dettagli da sistemare in vista del match contro i sardi, valido per la diciassettesima giornata di Serie A ...