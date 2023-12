Verifica e manutenzione caldaie a Benevento

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 22 dicembre 2023)nel beneventano, Cna Campania Nord chiede una proroga di tre mesi «La proroga di trenta giorni da parte di Asea, se da una parte deve essere letta come la volontà di venire incontro alle nostre richieste, dall’altra non è sufficiente ad affrontare e risolvere il problema dellae delladellenella provincia di». E’ chiara la posizione del presidente di Cna Campania Nord Impianti Fabrizio Romano che chiede una nuova interlocuzione all’Agenzia sannita per evitare rischi di sanzioni ai contribuenti. «Abbiamo già presentato una nuova richiesta di incontro ad Asea per richiedere una proroga di tre mesi per completare le operazioni di rilascio dei bollini per il biennio 2022/2023 – ha sottolineato ...