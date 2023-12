Vento forte nel Torinese | a Villanova Canavese scoperchiato il tetto di un palazzo Alberi e rami in strada | le immagini

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Undi foehn sta colpendo il Piemonte in queste ultime ore. Le raffiche nella notte tra giovedì 21 dicembre e venerdì 22 hanno causato diversi danni nei comuni della zona a nord di Torino e nel. A Favria sono caduti diversie così cittadini e operai si sono messi al lavoro per ripulire le strade e mettere in sicurezza i tetti danneggiati. Ailhaildi un: l’area dell’edificio è stata transennata e sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, protezione civile e tecnici del comune. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

A Monopoli , in quasi un millennio, non era mai successo. Per il vento forte ed onde alte fino a due metri, impossibile l’arrivo in poryodelka barca ... (noinotizie)

AGI - 'caldo' con temperature sopra lo zero fino a poco più di 1.000 metri e freddo con forte vento a quote più alte. A due giorni dal Natale - ... (agi)

A modellare in maniera spettacolare le nuvole ci ha pensato ildi Foehn in discesa dalle Alpi, che sta portando tra l'altro temperature molto miti per il periodo. ISCRIVITI GRATUITAMENTE ......e una con l'autoscala dallo stesso Comando di Vercelli sono intervenute in località Bornate di Serravalle Sesia per una copertura pericolante della sede centrale di un'azienda a causa delUna donna di 63 anni è morta schiacciata in Belgio, travolta da un albero di Natale alto 20 metri, caduto su un mercatino a causa del forte vento ...A causa del forte vento a Torino stanotte ci sono stati decine di interventi dei Vigili del fuoco: strutture danneggiate e alberi caduti. Interessati, oltre ...