Venezia-Lecco e Catanzaro-Brescia | Serie B | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 22 dicembre 2023)sono valide per la diciottesima giornata del campionato diB: dove vederle in tv e in streaming, probabiliContro ilper cercare, intanto, di mantenere il secondo posto in vista di Natale. Poi, anche, per cercare di mettersi alle spalle le due sconfitte consecutive contro Cremonese e SudTirol. Il compito il, che ospita ilpenultimo in classifica, ce lo ha ben chiaro in testa. Quello di tornare alla vittoria per rispedire indietro gli attacchi che arrivano da quelle che stanno cercando di spingere per tornare in corsa per la promozione. Vanoli, tecnico del(Lapresse) – Ilveggente.itE ...