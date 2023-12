Vanessa Ballan uccisa da otto coltellate | una al cuore

Prove granitiche inchiodano Bujar Fandaj , l'uomo di origini kosovare fermato per il femminicidio di Vanessa Ballan , la 26enne uccisa tre giorni fa ... (europa.today)

Per il terribile omicidio di Vanessa Ballan , uccisa a coltellate nella sua casa di Riese Pio X, tutte le prove portano a Bujar Fandaj. Il 41enne ... (thesocialpost)

Leggi Anche, il compagno: 'Devo cercare di guardare avanti per nostro figlio' - Autopsia anche sul feto per stabilire la paternità Leggi Anche Riese Pio X (Treviso), 27enne uccisa a ...è stata uccisa da otto coltellate, di cui sei profonde e due superficiali. Gli elementi emergono dall'autopsia effettuata stamani dal medico legale Antonello Cirnelli, incaricato dalla ...Non si placano le polemiche su una presunta sottovalutazione del pericolo costituito da Fandaj, nemmeno dopo la presentazione di una denuncia da parte della donna e del suo compagno. Il ...Omicidio di Vanessa Ballan. Il procuratore: «Bisognava chiedere il divieto di avvicinamento». Autopsia anche sul feto: «Da chiarire se il padre fosse Bujar o il compagno» Video Omicidio a Riese. Il ...