Vanessa Ballan | l’autopsia | “Uccisa con 8 coltellate di cui una al cuore | lama di 20cm” | disposto test di paternità

(Adnkronos) – Tra i "gravi indizi di colpevolezza" a carico di Fandaj Bujar , l'uomo finito in carcere per l' Omicidio della 26enne Vanessa Ballan , la ... (periodicodaily)

Il ministero deve acquisirla presso gli Uffici giudiziari di Treviso. Secondo l'autopsia, la donna è morta pochi attimi dopo le coltellateLeggi Anche, il compagno: 'Devo cercare di guardare avanti per nostro figlio' - Autopsia anche sul feto per stabilire la paternità Leggi Anche Riese Pio X (Treviso), 27enne uccisa a ...Tra i “gravi indizi di colpevolezza” a carico di Fandaj Bujar, l’uomo finito in carcere per l’omicidio della 26enne Vanessa Ballan, la donna che lo aveva denunciato poco più di un mese fa per stalking ...L’autopsia sul corpo di Vanessa Ballan ha svelato alcuni dettagli sulla morte della 27enne. La donna è stata uccisa con otto coltellate, sei profonde e due superficiali. L’esame ha rivelato profonde ...