Vanessa Ballan | l’autopsia rivela l’orrore della furia dell’assassino | il video che lo inchioda

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Pubblicato il 22 Dicembre, 2023, la 26enne incinta morta martedì scorso, nella sua casa di Riese Pio X in provincia di Treviso, è stata uccisa da otto coltellate, di cui sei profonde e due superficiali. E’ quanto emerge daleffettuata stamani dal medico legale Antonello Cirnelli, incaricato dalla Procura di Treviso. Il presunto assassino, il kosovaro Bujan Fandaj, è attualmente in carcere con l’accusa di omicidio volontario plurimo e pluriaggravato. Due fendenti hanno lesionato entrambi i polmoni, mentre una coltellata ha trapassato da parte a parte il cuore. L’assassino avrebbe addirittura girato l’assemano che impugnava l’arma, per essere certo che il colpo fosse letale. È stato accertato anche il fatto che prima delle coltellate la vittima fosse stata picchiata: sono ...