Vanessa Ballan | emergono dettagli sconvolgenti dall’autopsia

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Social. . Dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta, l’Italia è piombata nuovamente nello sconforto più assoluto a causa di un altro femminicidio. Nei giorni scorsiè morta a 27 anni. Il colpevole è stato individuato dalle Forze dell’Ordine e si tratterebbe dell’ex della donna, Bujar Fandaj. In queste ore sono arrivati i primi risultati dell’autopsia e isono agghiaccianti.Leggi anche:, cos’ha fatto Bujar dopo l’omicidio Leggi anche:, la furia del marito Nicola Scapinello: cos’ha affermato in caserma Leggi anche:, spunta un video choc sul presunto killer Leggi anche: Anastasia Ronchi, il grido di dolore della ...

C’è anche un VIDEO che sembrerebbe inchiodare Bujar Fandaj, l'uomo di origine kosovare in carcere per l' Omicidio di Vanessa Ballan , la 27enne ... (ilgiornaleditalia)

C'è anche un video a inchioda re Bujar Fandaj, l'uomo di origine kosovare in carcere per l'omicidio di Vanessa Ballan , uccisa a Riese Pio X, in ... (iltempo)

C'è anche un video a inchiodare Bujar Fandaj, l'uomo di origine kosovare in carcere per l'omicidio di, uccisa a Riese Pio X, in provincia di Treviso tra quelli che gli inquirenti definiscono 'plurimi, univoci e gravi indizi di colpevolezza'. È quanto è emerso dalle indagini avviate dai ...è stata uccisa da otto coltellate , di cui sei profonde e due superficiali. Gli elementi emergono dall 'autopsia effettuata dal medico legale Antonello Cirnelli , incaricato dalla ...Nei prossimi giorni sarà eseguito un test sul feto per accertare la paternità. Sono otto le coltellate che hanno ucciso Vanessa Ballan, la 27enne trovata senza vita davanti alla sua abitazione a ...Otto coltellate, di cui 6 molto profonde, hanno portato alla morte Vanessa Ballan, la 27enne di Riese Pio X uccisa sulla porta di casa e per il cui delitto è accusato Bujan Fandaj, che la donna aveva ...