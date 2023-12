Vanessa Ballan | come è stata uccisa | otto coltellate | quelle fatali a cuore e polmoni Ha tentato di difendersi Era incinta di 9 settimane

è stata uccisa con otto coltellate , una delle quali l'ha colpita al cuore e due ai polmoni. È quanto ha accertato l' autopsia effettuata sul corpo della donna, assassinata nella sua ...Tra i 'gravi indizi di colpevolezza' a carico di Fandaj Bujar, l'uomo finito in carcere per l'omicidio della 26enne, la donna che lo aveva denunciato poco più di un mese fa per stalking, anche alcuni frame di un video che lo riprende mentre scavalca la recinzione della villetta di Riese Pio X teatro ...Prima l'aggressione, poi le coltellate. Così è morta Vanessa Ballan, la 26enne trovata senza vita il 19 dicembre nella sua abitazione a Riese Pio X, in provicincia di Treviso.Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...