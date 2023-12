Vacanze di Natale e i suoi 40 anni | il primo cinepanettone? Forse non lo è mai stato

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Sole, whisky e sei in pole position:di, il cult dei Fratelli Vanzina, usciva in Italia il 22 dicembre del 1983, e torna al cinema solo il 30 dicembre. Rivisto oggi? Tutto il contrario di un. Ogni volta che inizia quell'arpeggio con le magiche note di Moonlight Shadow di Mike Oldfield, sai già che verrai trasportato nella Cortina d'Ampezzo del 1983. Sole, whisky, sci e pianobar, al freddo delle piste o al caldo delle lenzuola di ville e alberghi. Eccodi, il classico dei Fratelli Vanzina, che usciva in Italia il 22 dicembre del 1983. Quarant'esatti. Anzi, uno splendido quarantenne, per cui il tempo non è affatto passato. Unversario che ha il sapore dell'evento, e infatti viene festeggiato nel modo giusto. ...

Che siano un passa tempo dei pomeriggi dicembrini oppure delle vacanze , i lavoretti per Natale sono sempre un modo divertente e creativo per far ... (iodonna)

Venerdì 22 dicembre i bambini festeggiano l'ultimo giorno di scuola prima dellee tutto il fine settimana è dedicato all'attesa delcon lucine, spettacoli e favole a tema proposte in diverse città e comuni della provincia per celebrare la vigilia e l'antivigilia ...... 'Mi auguro che questa sera venga fuori un risultato positivo, per viversi al meglio ledie soprattutto per rimanere attaccati in zona Champions. Questo permetterebbe anche a Commisso ...«E tu». «Non ci penso», dice Billo a Ivana, chiacchierando al bancone dell’Hotel de la Poste di Cortina in Vacanze di Natale. Lui è Jerry Calà, lei Stefania Sandrelli, e in quel film del 1983 erano ...Compiti a casa durante le vacanze di Natale, giusto o sbagliato assegnarli agli studenti La questione torna d'attualità ogni anno con l'avvicinarsi delle festività, che per ...