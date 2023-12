Vacanze di Natale 40 anni dopo | che fine hanno fatto i protagonisti?

(Di venerdì 22 dicembre 2023) È il capostipite di una lunga serie di grandi successi, checché ne dica la critica intellettuale.di1983 è il primo dei cinepanettoni, il primo film diall’italiana, quello che come nessun altro ha saputo raccontare – e prendere in giro – le evoluzioni del popolo dello Stivale. L’arricchito, quello che ha studiato in America, l’uomo di spettacolo, la donna annoiata e la cattiva ragazza di buona famiglia. I fratelli Vanzinasaputo dar vita a una gamma di personaggi tanto grotteschi quanto veritieri e gli attori cheavuto l’ardire di dar loro il volto sono entrati di diritto nella storia del cinema all’italiana. Ecco cheoggi. Dove sono oggi gli attori didi ...

All'estero si annunciano le ferie del capo di Azione, Carlo Calenda , che si recherà qualche giorno in Portogallo, doporomane in famiglia per il leader di Europa Verde Angelo Bonelli ...Sandberg e distribuito in sala nel corso del 2023, il film sequel approda anche in casa Sky Cinema, questa sera venerdì 22 dicembre 2023 in occasione delledi. Il cinecomic è atteso ...Da Milano, a bordo di Eurocity, inoltre, si potrà raggiungere la Svizzera e i caratteristici mercatini di Natale di Zurigo, Berna, Basilea, Montreux, Losanna e Ginevra. Non solo treno, ma anche bus ...L'Anas ha sottolineato che durante il periodo di Natale saranno 6,5 milioni le persone in viaggio su strade e autostrade.