Usa | vittoria per Trump | Corte suprema respinge iter rapido su immunità

(Di venerdì 22 dicembre 2023) (Adnkronos) – Ladegli Stati Uniti ha respinto la richiesta del procuratore Jack Smith di accelerare l’per esaminare la questione dell’di Donaldnel processo per reati commessi quando era in carica. Lo riporta la Cnn. Le parti possono fare ricorso, ma la decisione dellaè unapere un duro colpo per Smith. L'articolo proviene da Italia Sera.

