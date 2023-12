Usa | sale a 69 | 7 pt fiducia consumatori Un Michigan dicembre

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 22 dicembre 2023) New York, 22 dic. (askanews) – In, gli statunitensi si sono dimostrati molto ottimisti sull’economia rispetto al mese precedente e hanno battuto le attese degli analisti. L’indice finale sullaredatto mensilmente dall’Università delè passato dai 61,3 di novembre ai 69,7 di. Le attese erano per un rialzo a 69,4 punti, come in lettura preliminare. Per quanto riguarda l’inflazione, le aspettative a un anno sono scese dal 4,5% al 3,1%; quelle a cinque anni sono passate dal 3,2% al 2,9%. La componente che misura le aspettative sulla situazione attuale è essa salita da 68,3 punti a 73,3 punti; mentre la componente che misura le attese per il futuro è in rialzo da 56,8 a 67,4 punti. Nel febbraio 2020, prima dell’inizio della pandemia, l’indice era a 101 punti. L'articolo proviene da ...